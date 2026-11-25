Titan Machinery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,34 Prozent auf 545,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 644,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at