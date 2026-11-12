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12.11.2026 06:31:28
Titan Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Titan Mining hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Titan Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,0 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,9 Millionen CAD im Vergleich zu 22,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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