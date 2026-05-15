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15.05.2026 06:31:29
Titan Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Titan Mining hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat Titan Mining mit einem Umsatz von insgesamt 26,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,31 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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