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13.08.2026 06:31:29
Titan Mining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Titan Mining gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 0,08 CAD gegenüber 0,020 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Titan Mining mit einem Umsatz von insgesamt 34,5 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 42,16 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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