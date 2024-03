Titan Mining stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Titan Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,068 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Titan Mining ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,10 Prozent auf 14,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,100 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Titan Mining ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Titan Mining 74,95 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 84,51 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,046 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 73,61 Millionen CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at