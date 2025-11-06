Titan Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Titan Mining hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Titan Mining mit einem Umsatz von insgesamt 22,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 81,18 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at