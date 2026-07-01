TITAN NRG Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TITAN NRG Registered gab am 29.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,55 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,58 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at