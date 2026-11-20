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20.11.2026 06:31:28
TITAN NRG Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
TITAN NRG Registered stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TITAN NRG Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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