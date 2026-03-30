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30.03.2026 06:31:29
Titanium: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Titanium präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Auf der Umsatzseite hat Titanium im vergangenen Quartal 1,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Titanium 1,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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