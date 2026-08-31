Titanium: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Titanium hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Titanium ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,55 Prozent auf 1,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Titanium 1,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at