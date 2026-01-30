TitanStar Properties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TitanStar Properties hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

TitanStar Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at