TitanStar Properties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TitanStar Properties hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,9 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,8 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at