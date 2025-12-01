|
TitanStar Properties mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TitanStar Properties ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TitanStar Properties die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,4 Millionen CAD – ein Plus von 34,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TitanStar Properties 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,19 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,60 Millionen CAD ausgewiesen.
