Titel, Siege, Podien: BMW Motorrad Motorsport blickt zurück auf erfolgreiche Kundensport-Saison 2023.

Der Kundensport ist seit jeher eine wichtige Säule in den Aktivitäten von BMW Motorrad Motorsport. Jedes Jahr feiern die privaten BMW Fahrer und Teams in den verschiedensten Championaten rund um den Globus Erfolge, und dies setzten sie auch in der Saison 2023 fort. In den wichtigsten internationalen und nationalen Meisterschaften in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien sammelten die BMW Racer in diesem Jahr nicht weniger als 16 Meistertitel.