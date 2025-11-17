Tivic Health Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tivic Health Systems äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Tivic Health Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,910 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at