Tivoli A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tivoli A-S hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,70 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,90 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 389,0 Millionen DKK – ein Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tivoli A-S 375,1 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at