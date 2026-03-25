25.03.2026 06:31:29

Tivoli A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tivoli A-S lud am 23.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 16,60 DKK gegenüber 12,60 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 458,2 Millionen DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tivoli A-S einen Umsatz von 429,9 Millionen DKK eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 21,30 DKK beziffert, während im Vorjahr 21,60 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,80 Prozent auf 1,34 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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