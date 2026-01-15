TJX Companies Aktie
ISIN: AR0831219149
|
15.01.2026 07:21:00
TJX Companies: The Retail Stock That Actually Benefits From Tariffs and Inflation
TJX Companies (NYSE: TJX) reported its third-quarter results in November, demonstrating the effectiveness of its off-price retail model. TJX isn't just benefiting from higher-income customers trading down; both transaction volumes and basket sizes increased. That means more customers bought more expensive items, driving comparable-store sales growth of 5%, crushing analyst estimates of 3.7%.What stands out here is the breadth. Positive comps were recorded at all concepts, including TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, and its international operations. This helped push pretax profit margins higher, to an impressive 12.7%, up 40 basis points from the prior year, despite the company continuing to make investments. By any measure, TJX is firing on all cylinders.Image source: TJX company presentation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TJX Companies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.04545454 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TJX Companies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.04545454 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TJX Companies Inc Cert Deposito Arg Repr 0.04545454 Sh
|11 190,00
|6,57%