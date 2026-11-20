TJX Companies hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 95,55 ARS, nach 80,77 ARS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 24 126,46 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20 989,31 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at