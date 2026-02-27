|
TJX Companies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TJX Companies äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 2,19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,62 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,22 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,78 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 5,87 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,66 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 84,07 Milliarden CAD ausgewiesen.
