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20.11.2026 06:31:28
TJX Companies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TJX Companies veröffentlichte am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 22,34 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,98 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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