TJX Companies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TJX Companies hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 103,58 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 57,06 ARS je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25 593,16 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TJX Companies einen Umsatz von 16 687,66 Milliarden ARS eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 282,82 ARS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 180,89 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 77 140,41 Milliarden ARS – ein Plus von 46,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TJX Companies 52 656,30 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at