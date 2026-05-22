TJX Companies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TJX Companies hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,31 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TJX Companies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,63 Milliarden CAD im Vergleich zu 18,64 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at