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22.05.2026 06:31:29
TJX Companies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
TJX Companies hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 75,50 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 45,19 ARS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,12 Prozent auf 19 994,87 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14 169,05 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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