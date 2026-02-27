TJX Cos informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TJX Cos lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,74 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TJX Cos einen Umsatz von 16,35 Milliarden USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,87 USD beziffert, während im Vorjahr 4,26 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 56,36 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 60,37 Milliarden USD ausgewiesen.

