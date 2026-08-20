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20.08.2026 06:31:29
TJX Cos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
TJX Cos hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TJX Cos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,18 Milliarden USD im Vergleich zu 14,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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