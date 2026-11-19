TJX Cos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,52 Prozent auf 15,95 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at