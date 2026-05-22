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22.05.2026 06:31:29
TJX Cos: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TJX Cos hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,19 USD, nach 0,920 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,11 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,32 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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