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WKN DE: TKCC1S / ISIN: DE000TKCC1S8

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Ziel 37 Euro 29.10.2026 09:06:38

tk accelis-Aktie: Berenberg startet mit 'Buy'

tk accelis-Aktie: Berenberg startet mit 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Thyssenkrupp-Abspaltung tk accelis beim Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen.

tk accelis sei Europas größter, werksunabhängiger Metallhändler, und unter den 4 größten in Nordamerika, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch in seiner Kaufempfehlung. Die Abspaltung von Thyssenkrupp beseitige die Konzern-Handicaps und erlaube eine Marge-vor-Volumen-Strategie. Dabei sei die Profitabilität in den ersten neun Monaten dieses Jahres ohnehin schon gestiegen, merkte der Experte an.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

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