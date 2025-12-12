TK Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TK Development gab am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,5 Millionen DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,1 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

