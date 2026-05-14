TKawabe: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TKawabe hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 18,47 JPY gegenüber 110,48 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat TKawabe 3,49 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,57 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 102,43 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 225,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 13,04 Milliarden JPY, während im Vorjahr 12,77 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at