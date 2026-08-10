TKawabe veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TKawabe stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

TKawabe vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 44,55 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,81 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TKawabe 3,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at