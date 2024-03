Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

TKB beteiligt sich an der Arete Ethik Invest AG



13.03.2024 / 09:00 CET/CEST



Medienmitteilung vom 13. März 2024 Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) übernimmt eine Minderheitsbeteiligung am Schweizer Vermögensverwalter Arete Ethik Invest AG. Die Bank will damit ihre Positionierung im Anlagegeschäft stärken, insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit. Die in Zürich domizilierte Arete Ethik Invest AG ist seit bald 30 Jahren auf ethisch-nachhaltiges Anlegen spezialisiert. Das inhabergeführte Unternehmen zählt 12 Mitarbeitende und verwaltet Vermögen im Umfang von rund 500 Mio. Franken. Zudem tritt das Unternehmen auch als Fondsanbieterin im Markt auf. Arete gilt im deutschsprachigen Raum als Pionierin rund um ethisches Anlegen. Das firmeninterne Ethik-Research analysiert sämtliche Anlagetitel nach einem umfassenden Ansatz, der fünf ethische Perspektiven und mehr als 200 Kriterien umfasst. Durch die Partnerschaft mit Arete will die TKB ihre Kompetenz als Anlagebank stärken und ihr Angebot rund um nachhaltiges Anlegen erweitern. Arete Ethik Invest AG tritt weiterhin unabhängig und eigenständig am Markt auf; an der Geschäftsphilosophie ändert sich nichts. Die TKB wird rund 25 Prozent des Aktienkapitals halten und im Verwaltungsrat Einsitz nehmen. ____________ Kontakt für Medien und Investoren (Medienstelle TKB)



