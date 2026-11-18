TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,780 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at