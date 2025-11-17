TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at