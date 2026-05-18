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18.05.2026 06:31:29
TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A ein Ergebnis je Aktie von -1,830 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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