TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TKB Critical technologies 1 Cons of 1 A ein Ergebnis je Aktie von -1,830 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at