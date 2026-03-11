Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
11.03.2026 07:00:23
TKB-Geschäftsbericht 2025 erschienen
Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Nachhaltigkeit
Medienmitteilung vom 11. März 2026
Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Neben Jahresrückblick und Jahresrechnung umfasst die Publikation Informationen zur Unternehmensführung (Corporate Governance) sowie die nichtfinanzielle Berichterstattung. Zu dieser zählt der Klimabericht der Bank.
Verabschiedung im Grossen Rat
Online verfügbar
Kontakt für die Redaktion
Kurzporträt der Thurgauer Kantonalbank
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Thurgauer Kantonalbank
|Bankplatz 1
|8570 Weinfelden
|Schweiz
|E-Mail:
|medien@tkb.ch
|Internet:
|www.tkb.ch
|ISIN:
|CH0231351104
|Valorennummer:
|23135110
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2289252
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2289252 11.03.2026 CET/CEST
|Thurgauer Kantonalbank
|202,00
|2,54%
