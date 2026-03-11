TKB-Geschäftsbericht 2025 erschienen

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Neben Jahresrückblick und Jahresrechnung umfasst die Publikation Informationen zur Unternehmensführung (Corporate Governance) sowie die nichtfinanzielle Berichterstattung. Zu dieser zählt der Klimabericht der Bank.

Verabschiedung im Grossen Rat

Die Verabschiedung des Geschäftsberichts obliegt dem Thurgauer Grossen Rat, der voraussichtlich Ende April 2026 darüber befindet. Dann wird auch die Gewinnverwendung definitiv sein. Aufgrund des guten Geschäftsergebnisses der Bank kann die Gewinnablieferung an die Eigentümer erneut erhöht werden. Pro Partizipationsschein beträgt die Dividende 3,60 Franken (+ 20 Rappen). Auch der Kanton erhält wiederum eine höhere Ausschüttung als im Vorjahr.

Online verfügbar

Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der TKB erscheint online und ist unter gb.tkb.ch einsehbar. Zusätzlich publiziert die TKB einen GRI-Fachbericht, der die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für Fachleute beleuchtet. Auch diesen gibt es auf der Website der TKB.

