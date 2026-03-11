Thurgauer Kantonalbank Aktie

WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104

11.03.2026 07:00:23

TKB-Geschäftsbericht 2025 erschienen

Thurgauer Kantonalbank / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Nachhaltigkeit
TKB-Geschäftsbericht 2025 erschienen

11.03.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung vom 11. März 2026

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) hat ihren Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Neben Jahresrückblick und Jahresrechnung umfasst die Publikation Informationen zur Unternehmensführung (Corporate Governance) sowie die nichtfinanzielle Berichterstattung. Zu dieser zählt der Klimabericht der Bank. 

Verabschiedung im Grossen Rat
Die Verabschiedung des Geschäftsberichts obliegt dem Thurgauer Grossen Rat, der voraussichtlich Ende April 2026 darüber befindet. Dann wird auch die Gewinnverwendung definitiv sein. Aufgrund des guten Geschäftsergebnisses der Bank kann die Gewinnablieferung an die Eigentümer erneut erhöht werden. Pro Partizipationsschein beträgt die Dividende 3,60 Franken (+ 20 Rappen). Auch der Kanton erhält wiederum eine höhere Ausschüttung als im Vorjahr. 

Online verfügbar
Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht der TKB erscheint online und ist unter gb.tkb.ch einsehbar. Zusätzlich publiziert die TKB einen GRI-Fachbericht, der die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für Fachleute beleuchtet. Auch diesen gibt es auf der Website der TKB.
 

____________

Kontakt für die Redaktion
 
Cornelia Trefzer, Direktwahl 071/626 69 64, cornelia.trefzer@tkb.ch
medien@tkb.ch

Kurzporträt der Thurgauer Kantonalbank


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Thurgauer Kantonalbank
Bankplatz 1
8570 Weinfelden
Schweiz
E-Mail: medien@tkb.ch
Internet: www.tkb.ch
ISIN: CH0231351104
Valorennummer: 23135110
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2289252

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2289252  11.03.2026 CET/CEST

