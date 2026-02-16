TKC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TKC hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 115,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 53,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 24,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at