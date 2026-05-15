TKC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TKC hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,82 JPY gegenüber 67,65 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,64 Milliarden JPY – ein Plus von 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TKC 21,69 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at