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10.08.2026 06:31:29
TKC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TKC hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 76,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,95 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 20,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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