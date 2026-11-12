12.11.2026 06:31:28

TKC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TKC hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 37,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 51,74 JPY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,73 Prozent auf 19,99 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 269,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 234,31 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat TKC im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87,54 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 83,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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