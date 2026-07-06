TKMS Aktie
ISIN: US8889241076
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06.07.2026 16:33:00
TKMS: Thyssenkrupp-Tochter laut Bericht Favorit für U-Boot-Deal in Kanada
Noch gibt es keinen Deal, doch lässt ein Medienbericht über einen möglichen U-Boot-Auftrag die Aktie von TKMS bereits steigen: Demnach soll sich die Thyssenkrupp-Tochter gegen einen südkoreanischen Konkurrenten durchgesetzt haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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