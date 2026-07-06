TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Neuer Auftrag?
|
06.07.2026 13:49:00
TKMS-Aktie: Bundesregierung erhofft sich U-Boot-Deal während Nato-Treffen
"Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", hieß es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen. "Das wäre ein sehr guter Startpunkt für eine strategische Zusammenarbeit." Und es wäre "ein sehr gutes Signal", wenn eine solche Entscheidung "im Kontext" des Nato-Gipfels kommuniziert würde. Das Spitzentreffen beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara.
Kanada plant den Kauf von bis zu zwölf U-Booten. Der Kieler Marineschiffbauer TKMS konkurriert mit der südkoreanischen Werft Hanwha Ocean um den Milliardenauftrag. Zum genauen Volumen machen weder Kanada noch TKMS Angaben. Nach Berichten kanadischer Medien könnte es inklusive Wartung und Betrieb für die nächsten Jahrzehnte um rund 100 Milliarden Euro gehen.
Via XETRA legt die TKMS-Aktie am Montag zeitweise 2,98 Prozent zu auf 86,50 Euro.
/mfi/DP/mis
BERLIN (dpa-AFX)
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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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