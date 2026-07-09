TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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Milliarden-Deal 09.07.2026 17:57:00

TKMS-Aktie leichter: Bundestag billigt Kauf von vier TKMS-Fregatten

TKMS-Aktie leichter: Bundestag billigt Kauf von vier TKMS-Fregatten

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat die Beschaffung von vier Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU für die Deutsche Marine gebilligt.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. "Damit wird die Deutsche Marine befähigt, ihren Kernauftrag zur seegestützten U-Boot-Jagd und damit auch unsere Nato-Verpflichtungen schnellstmöglich zu erfüllen", teilte das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zunächst sollen vier Fregatten bestellt werden. Es besteht zudem die Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen. Die erste Fregatte soll 2029 fertig werden.

Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) wird mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe beziffert das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden Euro.

Zum XETRA-Schluss gab die TKMS-Aktie 4,50 Prozent auf 84,80 Euro nach.

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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