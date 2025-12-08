ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Zahlen vorgelegt
|
08.12.2025 07:38:40
TKMS-Aktie: Rekord-Auftragsbestand und solide Profitabilität im Geschäftsjahr
Mittelfristig hat das Unternehmen, dessen Aktie in Kürze in den MDAX aufgenommen wird, sich mehr als 7 Prozent Marge vorgenommen. TKMS geht den Angaben zufolge davon aus, dass sich die Profitabilität im neuen Geschäftsjahr 2025/26 weiter verbessern wird. Das bereinigte EBIT wird im neuen Jahr zwischen 100 und 150 Millionen Euro erwartet, der Umsatz abhängig von projektspezifischen Entwicklungen wird in einer Spanne erwartet, die von bis zu 1 Prozent unter dem Vorjahr bis 2 Prozent über Vorjahr reicht.
TKMS hatte Ende September einen Auftragsbestand von 18,2 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Um das Wachstum zu bewältigen, will TKMS für 200 Millionen Euro in den Werftenstandort Wismar investieren. Nach höheren Vorauszahlungen für Großprojekte belief sich der Free Cashflow im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 784 (Vorjahr: 355) Millionen Euro.
Eine Dividende will das Unternehmen erst für das jetzt laufende Geschäftsjahr zahlen. 30 bis 50 Prozent des Nettokonzerngewinns 2025/26 sollen Anfang 2027 ausgeschüttet werden. Im abgelaufenen Jahr belief sich der Überschuss auf 108 Millionen Euro, das sind 20 Millionen mehr als im Vorjahr.
Die TKMS-Aktie steigt in Frankfurt zeitweise um 0,65 Prozent auf 68,00 Euro.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 01:23 ET (06:23 GMT)
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: ThyssenKrupp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.11.25
|thyssenkrupp-Aktie höher: Automation Engineering ist verkauft (Dow Jones)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|thyssenkrupp-Aktie etwas schwächer: Neue Chefin bei thyssenkrupp Steel (Dow Jones)
|
21.10.25
|Jefferies belässt thyssenkrupp-Aktie auf "Hold" - TKMS überzeugt mit starkem Börsendebüt (dpa-AFX)
|
16.10.25
|thyssenkrupp-Aktie im Minus: TKMS am 20. Oktober kurzzeitig im MDAX (Dow Jones)
|
14.10.25
|thyssenkrupp-Aktie tiefer: TKMS-Aktie debütiert am 20. Oktober (Dow Jones)
|
02.10.25
|thyssenkrupp-Aktie tiefer: Kein Stahl-Joint-Venture mit Kretinsky (Dow Jones)