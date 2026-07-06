TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Neuer Auftrag?
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06.07.2026 14:11:00
TKMS-Aktie springt zweistellig hoch: Anscheinend U-Boot-Deal während Nato-Treffen
Wie die kanadische Tageszeitung "The Globe and Mail" berichtet, hat Ottawa informierten Kreisen zufolge das deutsche Unternehmen TKMS aus Kiel für den Bau der neuen kanadischen U-Boote ausgewählt.
Die Bundesregierung hatte bereits darauf gehofft, die Rüstungskooperation mit Kanada zum Nato-Gipfel mit dem Abschluss eines milliardenschweren U-Boot-Geschäfts deutlich vertiefen zu können. "Wenn es gelingt, dann wird das Kanada an uns für Jahrzehnte binden", hieß es einen Tag vor Beginn des Gipfels aus deutschen Regierungskreisen. "Das wäre ein sehr guter Startpunkt für eine strategische Zusammenarbeit." Und es wäre "ein sehr gutes Signal", wenn eine solche Entscheidung "im Kontext" des Nato-Gipfels kommuniziert würde.
Das Spitzentreffen beginnt am Dienstag in der türkischen Hauptstadt Ankara.
/ck/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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