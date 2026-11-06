Cff Fluid Control Aktie
WKN DE: A423HQ / ISIN: INE0NJ001013
|Gemeinschaftsunternehmen
|
06.11.2026 15:55:40
TKMS-Aktie unter Druck: Joint Venture für U-Boot-Abwehr in Indien gegründet
Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten jetzt beide Seiten, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beteiligten Unternehmen heißt.
Das Joint Venture TKMS CFF Defence Systems Private Limited soll zu 49 Prozent dem deutschen Marineschiffbauunternehmen und zu 51 Prozent dem indischen Spezialisten für Marinesysteme gehören. Geplant ist der Bau eines Elektronik- und Systemwerks in Chakan an der indischen Westküste nahe Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra.
Im XETRA-Handel notiert die TKMS-Aktie zeitweise 3,56 Prozent tiefer bei 78,50 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
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|Cff Fluid Control Limited Registered Shs 144A Reg S
|1 045,00
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|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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