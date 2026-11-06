Cff Fluid Control Aktie

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WKN DE: A423HQ / ISIN: INE0NJ001013

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Gemeinschaftsunternehmen 06.11.2026 15:55:40

TKMS-Aktie unter Druck: Joint Venture für U-Boot-Abwehr in Indien gegründet

TKMS-Aktie unter Druck: Joint Venture für U-Boot-Abwehr in Indien gegründet

TKMS wird mit seinem indischen Partner CFF Fluid Control Limited ein Gemeinschaftsunternehmen aufsetzen, das in Indien industrielle Fertigungskapazitäten für Unterwasser-Verteidigungssysteme aufbauen soll.

Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten jetzt beide Seiten, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der beteiligten Unternehmen heißt.

Das Joint Venture TKMS CFF Defence Systems Private Limited soll zu 49 Prozent dem deutschen Marineschiffbauunternehmen und zu 51 Prozent dem indischen Spezialisten für Marinesysteme gehören. Geplant ist der Bau eines Elektronik- und Systemwerks in Chakan an der indischen Westküste nahe Pune im indischen Bundesstaat Maharashtra.

Im XETRA-Handel notiert die TKMS-Aktie zeitweise 3,56 Prozent tiefer bei 78,50 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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