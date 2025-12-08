Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 11:35:40

TKMS-CEO: Nationale Sicherheitsstrategie der USA Weckruf für Europa

DOW JONES--Die vor wenigen Tagen veröffentlichte nationale Sicherheitsstrategie der USA ist aus Sicht von TKMS-Chef Oliver Burkhard "ein Weckruf" für Europa, sich mehr um seine Sicherheit zu kümmern. "Meines Erachtens ist spätestens diese nationale Sicherheitsstrategie der allerletzte Weckruf", sagte der Manager in der virtuellen Bilanzpressekonferenz des Marineschiffbaukonzerns. "Wer also jetzt noch fünf mal die Snooze-Taste drückt, der wird irgendwann zu spät aufwachen."

Europa könne nicht länger darauf hoffen, dass "an jeder Ecke" jemand stehe, der dem Kontinent zur Seite springe.

December 08, 2025 05:36 ET (10:36 GMT)

