TKMS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TKMS hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber 5,02 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 839,5 Millionen USD gegenüber 597,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at