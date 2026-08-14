TKMS thyssenkrupp Marine Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TKMS thyssenkrupp Marine Systems hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,440 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 527,2 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 722,0 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at